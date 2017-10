Boricua se desquita con Trump por los rollos de papel

(NOTICIAS YA).- Una joven puertorriqueña reaccionó muy molesta a las acciones del presidente Donald J. Trump al este lanzar rollos de papel toalla en una iglesia de Guaynabo, Puerto Rico, durante su visita a la Isla.

VIDEO: Lanza Trump rollos de papel a puertorriqueños

Veronica Tirado Mercado publicó una imagen en sus cuentas de redes sociales en la que le está lanzando un rollo de papel con un mensaje escrito y le sacaba el dedo del corazón a una de las torres que le pertenecen a Trump.

La foto ha sido compartida más de 2,900 veces en las redes sociales.

El mensaje que acompañaba la foto decía “We are in resistance, from Puerto Rico” e hizo referencia al presidente de los Estados Unidos y al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.