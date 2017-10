Conoce las 3 Apps para conocer la ubicación de tus familiares

(NOTICIAS YA).- Un menor de 11 años vivió momentos de angustia luego de que un hombre lo llamó por la ventana. El hecho ocurrió el martes a las 3:55 de la tarde entre las cuadra Aqueduct y Triple Crown en Corpus Christi, Texas.

“El hombre hizo una señal con su mano sugiriendo que fuera hacia él, no le dijo nada, el niño salió corriendo hacia su casa y contacto a sus padres”, comunicó la policía.

De acuerdo al testimonio del menor, el sospechoso no intento subirlo al carro o realizo contacto físico con él. Sin embargo las autoridades investigan lo sucedido y recomiendan a la comunidad.

“Si usted no conoce al individuo, y esa persona intenta tener algún tipo de contacto extraño, no se acerque a ellos, aléjese y repórtelo porque uno no sabe cuáles son las intenciones”, sugiere la policía.