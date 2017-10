Mujer de San Diego es nombrada la vegana más sexy del país

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Oceanside fue una de dos ganadoras anunciadas este jueves por la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) en la competencia de “Las veganas más sexy de más de 50”.

Erin Riley Carrasco, de 52 años, fue una de tres mujeres y tres hombres que competían por el título. Ella y un maestro de primaria de Nueva York, Doug Schmidt, fueron seleccionados luego de una votación pública en la página de Facebook de PETA.

Riley Carrasco es una madre que es dueña y opera Dacne Unlimited, un estudio de danza en Oceanside Boulevard, y que también es activa en las causas de PETA.

“Los veganos son entre las personas más compasivas que conozco, y su fuerza de carácter y empatía hacia los animales son inegablemente atractivos”, mencionó Riley.

La mujer también comentó que le gustaría crear más conciencia sobre la enorme diferencia que cada vegano puede hacer, y con suerte, este título le dará la plataforma para hacerlo.

Erin y Schmidt ganaron un crucero de 10 días por el caribe como parte del galardón.