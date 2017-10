Cantante de música country compone canción para las víctimas de LV

(NOTICIAS YA).- El cantante de música country Eric Church compuso una nueva canción titulada “Why Not Me” dedicada a las víctimas del tiroteo el domingo pasado en la ciudad de Las Vegas.

Church cantó esta emotiva canción en vivo en su presentación en el Grand Ole Opry en Nashville. Luego, decidió publicarlo en sus redes sociales el jueves por la noche con un mensaje conmovedor hablando sobre la experiencia vivida entre los fanáticos que asistieron el viernes cuando a él le tocó presentarse en el Route 91 Harvest Festival de Las Vegas.

