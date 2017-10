Comerciante que vendió armas a Paddock no sospechó y ya recibe amenazas

(NOTICIAS YA).- El comerciante que le vendió las armas a Stephen Paddock, autor de la masacre que dejó a 58 muertos en el festival de música country, defendió su negocio y añadió que en ningún momento hubo sospechas de lo que el comprador quería hacer con ese armamento.

David Famiglietti dijo que la venta cumplió con todas las leyes establecidas cuando se ejecutó el negocio dentro de su armería “New Frontier“. Sin embargo algunas de las armas utilizadas por Paddock fueron modificadas por el uso de adaptadores que convierten estas armas en automáticas y además son categorizados armamentos prohibidos en los Estados Unidos.

El comerciante de las armas declaró a NBC News que Paddock hizo su visita en el negocio durante la temporada de primavera y en otra ocasión, pero a BBC declaró que las armas que el asesino compró en su armería “no eran capaces de lo visto y escuchado en los videos sin algún tipo de modificación“.

Famiglietti declaró a New Yorker que él le vendió a Paddock un arma con “alcance efectivo” de 30 yardas y un rifle “que no salió de su tienda modificado (legal o ilegalmente) que no sea para disparar más de un disparo por cada gatillada”.

“Desde el comunicado de los medios que nosotros fuimos una de las tantas tiendas en las cuales Paddock adquirió sus armas, mis empleados y yo no hemos parado de recibir correos de odio, amenazas, llamadas y mensajes amenazantes y la gente dejando revisiones falsas en las diferentes plataformas digitales de nuestra compañía”, dijo Famiglietti, en una publicación de Facebook.

Añadió que el protagonista del tiroteo cumplió con todos los requisitos a nivel estatal y nacional para la compra de armas, incluyendo el historial de antecedentes.