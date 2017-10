Diez cosas que quizá no sabías acerca de las estrías

(TODO BEBÉ).- Aunque las estrías tienden a relacionarse con el embarazo, en realidad no son exclusivas de esta etapa ni de las mujeres.

Estas cicatrices representan uno de los problemas de la piel más comunes. Tienes que saber que son consecuencia del rompimiento de la piel cuando se estira, que si pasa en el embarazo claro, pero también en otras circunstancias indicó la revista especializada Padres e Hijos.

Las estrías pueden aparecer por diferentes causas como:

• El crecimiento durante la adolescencia

• Cambios de peso corporal

• Formación anómala de colágeno

• Resultado de medicinas o sustancias químicas

• Uso prolongado de cortisona

• Diabetes

• Enfermedad de cushing

• Durante la gestación y el posparto.

Puede que sean muy comunes, tanto que existen muchos mitos que nos desinforman. Citando a la fuente, estos son algunos:

Son exclusivas de las mujeres. Eso es totalmente falso.

Son causa de estiramiento de la piel. Es una de ellas, pero no la única. El embarazo, la pubertad, el culturismo y el aumento o pérdida de peso también.

Sólo salen en la pancita. Falso. Pueden salir prácticamente en todo el cuerpo.

Al bajar de peso desaparecen. Falso. Son cicatrices de la piel y el término del embarazo o la pérdida de peso no las erradican.

Las personas delgadas no tienen estrías. También es falso. Hay personas delgadas que las tienen a causa del crecimiento u otras condiciones.

No cambian de color. Falso completamente. Aparecen como líneas rojas y con el tiempo se tornan blancas.

El bronceado las elimina. Todo lo contrario.

Se pueden eliminar por completo. Lamentablemente no. Se pueden disminuir. La única forma con la que se podrían quitar es con un procedimiento invasivo donde se corte el exceso de piel, como la abdominoplastia.

Tomar agua ayuda a borrarlas. Cierto. Ayuda a hidratar la piel y esto a su vez con la elasticidad.

Se pueden prevenir. No del todo. Si puedes promover la producción de colágeno para mantener tu piel más firme con algunos alimentos ricos en proteínas y vitaminas, pero esto no asegura que no aparezcan ya que la carga genética es importante.