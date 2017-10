Mamá más joven: el viaje de Cecilia por mantenerse bella

(NOTICIAS YA).-Cecilia Varela es una mujer de 29 años, trabaja tiempo completo en una empresa de comunicaciones como coordinadora de ventas, es madre de una niña de 6 meses y un niño de 4 años y tiene 6 años de casada.

Cecilia asegura que antes de tener a sus dos hijos nunca tuvo problemas con su peso.

“Antes de mi embarazo yo era relativamente muy delgada, pesaba 120 libras, nunca me preocupe por mi ropa, nunca me preocupaba si me quedaba muy apretada si se me iba a ver la lonjita, nunca me preocupe por mi peso”.

A pesar de que llego a someterse a horas de ejercicio y a dietas su abdomen nunca volvió a ser igual, su piel nunca volvió a ser la de antes.

“Me he fijado que aunque haga muchísimo ejercicio, aunque haga dietas mi piel ya no es igual, la flacidez ahí esta las estrías ahí están ósea ya no es lo mismo”.

Su esposo, Fernando, la apoyara en sus decisiones a pesar de que el la ama tal y como es.

“La verdad yo nunca pensé que lo necesitaba, para mí no lo necesita pero pues yo apoyo la decisión de ella”.

Y es que ella está decidida a volver a ser la misma de hace algunos años para no tener que preocuparse por utilizar ropa holgada para cubrir su abdomen y está dispuesta a hacer lo necesario

“Con el primer embarazo yo supe aunque haga mucho ejercicio y me ponga a dieta ya mi abdomen no va a volver a ser el mismo si pensé dije a lo mejor una de mis opciones va a ser la cirugía plástica”.

El próximo miércoles veremos a que intervencion medica busca someterse Cecilia.