Talleres y eventos para este fin de semana en Denver

(NOTICIAS YA).- Para este fin de semana te presentamos los mejores eventos comunitarios en la ciudad. Te damos opciones para que puedas informarte y aprovechar al máximo.

Durante este mes de octubre, no te puedes perder la XVII SEMANA BINACIONAL DE SALUD. La Semana Binacional de la Salud, es una movilización de esfuerzos de organizaciones comunitarias, agencias federales y estatales y voluntarios pro mejorar la salud y el bienestar de la población migrante latinoamericana en los Estados Unidos. Se ofrecerán pruebas médicas gratuitas, vacunas, dental y más. La semana Binacional de Salud se llevara a cabo del 7 al 31 de octubre, y su inauguración será este sábado 7 de octubre en el Professional Learning and Conference Center, ubicado en el 1577 E. 1st. Ave., Aurora, CO 80011, de 10 a.m. a 1 p.m. Ven y toma ventaja de estos increíbles beneficios para tu salud.

Mi Casa Resource Center en asociación con Colorado Hispanic Bar Association, te ofrecen la oportunidad de recibir información legal GRATUITA de abogados que ofrecen su tiempo como voluntarios. En la “Noche Legal” podrás resolver tus cuestiones legales en temas de inmigración, crédito, alojamiento, propietarios, empleo, derecho de familia y más. La próxima “Noche Legal” se llevara a cabo este martes 10 de octubre, de 6 p.m. a 8 p.m. en el 345 S. Grove St., Denver CO, 80219. Para solicitar tu cita completamente GRATIS, comunícate al 303-573-1302.

El Consulado General de México en Denver, su Ventanilla de Salud y sus socios en el ámbito de la salud te invitan a la Feria de Salud este sábado 7 de octubre, en el 15771 E. 1st Ave., en Aurora. Asiste y conoce sobre salud preventiva y realízate exámenes gratuitos. Conoce más sobre este evento en la página de internet del Consulado de México y sus redes sociales.

Y prepárate, porque este 9 de Noviembre llega a Denver uno de los mariachis más prestigiosos de América, Mariachi Sol de México. Un concierto de Mariachi donde podrás disfrutar de tus canciones rancheras favoritas y de una noche mexicana totalmente inolvidable. Todo se llevara a cabo en el Paramount Theatre, comenzando a las 7 p.m. para comprar tus boletos visita su página web o en taquilla.

