El autor de la masacre reveló sus hábitos en un testimonio del 2013

(NOTICIAS YA).- Hace aproximadamente unos cuatro años, Stephen Paddock en una declaración judicial fue descrito como una persona que apostaba durante toda la noche y dormía durante el día mucho antes de abrir fuego a cientos de fanáticos en un festival de música country en Las Vegas.

Paddock apostaba miles por noche por todos los casinos de Las Vegas mientras se paseaba en chanclas y pantalones deportivos y llevaba su trago con él para no ordenar otro y darle propina a las cocteleras.

Los detalles están descritos en una declaración judicial de 97 páginas obtenidas por CNN. Paddock estuvo involucrado en un juicio civil el 29 de octubre del 2013 en contra del hotel Cosmopolitan, el cual eludió en el 2011. El documento ahora se encuentra bajo posesión del FBI.

Lo que queda inconcluso de esta tragedia es que Paddock no tenía problemas mentales, no contaba con adicciones y no tenía récord criminal. El doctor le había dado prescripción de un medicamento para controlar su ansiedad, aún no está claro cuántas debía consumir, sin embargo quedaban varias en el frasco. La advertencia de reacciones secundarias incluye efectos de agresividad y de irritabilidad al ingerir diazepam, conocida mejor como valium.

Según Las Vegas Review-Journal, el doctor Steven Winkler le habría recetado a Paddock su diazepam en junio, basado en la información contenida de la agenda monitoreada de drogas del estado de Nevada.

Se desconoce la fecha exacta de cuándo fue la última vez que Paddock tomó su medicina, sin embargo era un hombre que se distinguía por viajar seguido entre California, Nevada, Texas y Florida y la mayor parte del tiempo su casa eran los casinos. En el testimonio describiendo sus experiencias, Paddock mencionó que se quedaba en suites ofrecidas en promociones gratis el “95% del tiempo”.

Paddock explicó que todo en su habitación era gratis, entonces se daba el lujo de “abrir todo tipo de cosas”. Aunque la mayor parte de su dinero se iba en apuestas, Paddock declaró en el testimonio que rara vez tomaba alcohol mientras jugaba porque “en los niveles que juego, tienes que tener todo el ingenio, o tanto como el que yo tengo”.

Esta declaración también ofreció detalles de información básica biográfica sobre el asesino enigmático. Paddock fue criado en California, asistió a la preparatoria en Sun Valley de Los Angeles y al colegio en Cal State Northridge. Trabajó por un tiempo como agente del IRS y luego comenzó en el mercado como agente de bienes raíces. Paddock varias veces fue catalogado por ser una persona arrogante y sarcástica durante la declaración judicial.