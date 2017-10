Actrices acusan a productor de violación y acoso sexual

(NOTICIAS YA).- A través de un reportaje en The New Yorker, cada vez más actrices denuncian la conducta sexual del afamado productor Harvey Weinstein, a quien se acusa de violación y acoso sexual, entre otros delitos.

De acuerdo con Indiewire, el productor le practicó sexo oral a la actriz Asia Argento sin su consentimiento en 1997, mientras que obligó a Lucia Evans a hacerle lo mismo a él en 2004. Otra de las víctimas, quien permanece anónima, asegura que fue violada por el magnate.

“Dije una y otra vez: ‘no quiero hacer esto, detente, no’. Traté de alejarme, pero tal vez no lo suficiente. No quería patearlo ni pelearme con él. Es un tipo grande, con más poder. De cierta forma me rendí. Esa fue la parte más horrible, y es por lo que ha podido hacer lo mismo con tantas mujeres: la gente se rinde y luego sienten que es su culpa”, narró Evans, quien dijo que Weinstein se sacó el miembro del pantalón y la tomó de la cabeza.

Por otro lado, Asia Argento tenía 21 años cuando fue invitada por la productora de Weinstein, Miramax, a una fiesta en el hotel Cap-Eden-Roc en la Riviera Francesa. Al llegar, se dio cuenta de que no había tal evento y terminó sola en una habitación de hotel. Ahí estaba Weinstein en una bata de baño y sosteniendo una botella de loción.

“Pidió darme un masaje. Le dije: ‘mira, hombre, no soy una tonta’. Pero sí soy una tonta. Y todavía intento comprender lo que pasó”, dijo Argento. Weinstein le habría levantado la falda y practicado sexo oral.

“Me daba mucho miedo, y era tan grande. No paraba; fue una pesadilla”, prosiguió la actriz, quien admitió que no frenó a su agresor para que el ataque terminara lo más pronto posible, dado a que no podía defenderse.

“Me sentí responsable. Porque si fuese una mujer fuerte, lo habría pateado en los testículos y corrido. Pero no lo hice y me sentí responsable”, expresó.

ANGELINA JOLIE Y GWYNETH PALTROW COMPARTEN SU EXPERIENCIA

A los 22, la ganadora del Óscar Gwyneth Paltrow obtuvo el rol principal de Emma, película de 1996. La actriz aceptó ver al productor en el hotel Peninsula Beverly Hills. Weinstein “sugirió” que él y la joven subieran a la habitación para recibir masajes. “Era una niña; estaba petrificada”, expresó Paltrow.

La actriz declinó la oferta e informó a su entonces novio, Brad Pitt, quien confrontó al productor, quien en cambio amenazó a Paltrow. La situación fue confirmada por Pitt al New York Times.

A través de un correo electrónico, la actriz Angelina Jolie reveló también un encuentro desagradable con Weinstein en una habitación de hotel, cerca del lanzamiento de su película “Playing by Heart” a finales de la década de los 90.

“Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, por lo que decidí nunca trabajar con él otra vez y alertar a otros cuando lo hiciesen. Esta conducta hacia mujeres en cualquier campo, cualquier país, es inaceptable”, comentó la también ganadora del Óscar.

Desde el reportaje inicial en el New York Times, siguen surgiendo historias de mujeres que fueron víctimas de la conducta sexual violenta del productor, quien ha negado las acusaciones a través de su vocera.

“Todas las alegaciones sobre sexo no consensuado son negadas inequívocamente por el señor Weinstein, quien confirma que nunca hubo actos de venganza contra ninguna mujer por oponerse a sus insinuaciones. No estará disponible para más comentarios, pues se estará tomando el tiempo de enfocarse en su familia, en obtener asesoría y reconstruir su vida”, finalizó Sallie Hofmeister.