Farmacéutico de hospital es acusado de drogar y violar a una mujer

(NOTICIAS YA).- La policía de Tampa Bay en Florida arrestó a un farmacéutico de un hospital tras ser acusado de abuso sexual luego que una mujer denunciara que había sido drogada y violada en su apartamento ubicado en la calle 12th North de Tampa Bay.

Según los documentos del arresto, Robert Woods, de 27 años, conoció a la víctima en Tinder, la aplicación de citas románticas. Inicialmente ambos salieron a tomar unas copas a un bar ubicado en el primer piso de su edificio de apartamentos, pero antes de subir a su habitación le dijo a la víctima que estaba haciendo una fiesta.

Documentos del arresto dicen que no había nadie más en el apartamento y luego le dio un trago a la víctima, luego esta salió al balcón del apartamento ubicado en el piso 18 para fumar un cigarrillo.

Al otro día la víctima se despertó desnuda en la cama de Woods y aparentemente el hombre le había admitido que había tenido relaciones sexuales con ella pero esta no lo recordaba. Luego le dijo a la víctima que estaba bien. Según los documentos judiciales, Woods y la víctima tuvieron sexo una vez más y continúo diciendo que esta había sido drogada con una sustancia desconocida.

Luego de salir del apartamento la mujer visitó un hospital. Allí la mujer no identificada le envió un mensaje a Woods preguntándole que le había dado para drogarla y el hombre le contesto ¿Estás viva? A lo que la víctima le contesto “Apenas vivo” e interrumpió la comunicación.

Las autoridades llevaron a cabo una orden de registro en el apartamento del hombre donde recuperaron varios tipos de píldoras y medicamentos recetados junto a numerosas jeringas hipodérmicas. La mayoría de las píldoras se almacenaban en frascos de prescripción sin marcar y bolsas de plástico transparente.

Además la víctima descubrió que al parecer el hombre quien trabaja en el St. Joseph’s Hospital de Tampa Bay le había inyectado algo dos veces en el cuello. Ahora el portavoz del hospital dijo que están tomando las acusaciones muy serias y están cooperando con los investigadores. Sin embargo no brindaron más información sobre qué tipo de disciplina podrían imponerse contra Woods.

No se está claro si Woods había robado drogas que le pertenecen al hospital. Un portavoz del hospital dijo que no hubo quejas contra él durante su programa de residencia y no hay razón para creer que hizo algo mal mientras trabajaba allí.