Jugó sin descanso en su móvil y perdió la visión de un ojo

(NOTICIAS YA).-Una mujer en China perdió parcialmente la vista luego de pasar un día entero jugando un popular videojuego en su teléfono móvil, según la publicación del portal SDP Noticias.

Wu Xiaojing, de 21 años, fue llevada a la sala de urgencias después de perder la visión del ojo derecho.

La fanática de “Honor of Kings” pasó el día entero jugando sin comer, ir al baño o descansar.

Según el reporte médico, Wu fue diagnosticada con una condición, llamada ‘Oclusión de la arteria retiniana’ (RAO, por sus siglas en inglés), que ocurre cuando hay un bloqueo en una de las arterias que llevan la sangre a la retina y que puede provocar la pérdida permanente de la visión.

Pero no todos los especialistas coindicen:

“Hay una escasa posibilidad de que Wu desarrollara RAO por jugar en su móvil. No enfermas de RAO por la tensión visual como se sugiere, es evidencia de alguna forma de enfermedad cardiovascular”, dijo el doctor David Allamby, director médico de una clínica oftalmológica en Londres.

Una terrible foto de Wu en la cama del hospital circuló en la red social Weibo, donde algunos usuarios criticaron el hecho de que aún se le viera sosteniendo su Smartphone a pesar de lo sucedido.

La joven, que tiene una adicción severa a los videojuegos, admitió jugar regularmente por más de ocho horas sin descanso:

“Si no trabajo, por lo general me levanto alrededor de las 6 de la mañana, desayunar y luego jugar hasta las 4 de la tarde”, dijo a la prensa china The Global Times.