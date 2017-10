Qué hacer con ramas caídas por la tormenta de nieve en Denver

(NOTICIAS YA).- La tormenta del pasado lunes, dejó nieve pesada que provocó ramas caídas en vecindarios a lo largo del área metropolitana de Denver.

Si todavía estás limpiando, existen maneras que facilitaran el deshacerse de estas ramas.

LEE: Xcel restablece servicio a hogares afectados por tormenta de nieve

Denver Public Works, ofrece dos opciones, dejar los escombros para recolección de basura o usar como abono.

Se les pide a las personas seguir esta guía:

Amarre las ramas sueltas en para hacer un bulto, no más largo de 4 pies y que no pese más de 50 libras. Las ramas no pueden exceder más de 4 pulgadas en diámetro.

10 bultos de ramas serán colectadas por vivienda, por un servicio de recolección de basura extra, cada 4 semanas.

No coloque las ramas en el bote de basura otorgado por la ciudad y posiciónelos al menos 2 pies de distancia de los depósitos negros cuando los deje afuera para recolección.

Las hojas de los árboles y recortes del césped deben estar en bolsas o contenedores, pesando no más de 50 libras cada uno.

Los residentes son responsables de la extracción y desechos de ramas de los árboles de más de 4 pulgadas de diámetro y/o 4 pies de largo.

Las ramas también pueden ser llevadas como abono al Cherry Creek Recycling Drop-off, ubicado al este de Cherry Creek Drive y al sur de la calle Quebec. El establecimiento está abierto de martes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m., y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.