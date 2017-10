Mamá más joven: Cecilia se decide por la cirugía plástica

(NOTICIAS YA).- Cecilia está segura de someterse a un procedimiento estético para volver a sentirse más segura de sí misma y después de investigar y buscar entre varios cirujanos, ya sabe con quién y qué es lo que se va a realizar.

“Yo creo que una mama después de haber sacrificado su cuerpo no merece ser juzgada por desear sentirse más segura más bonita otra vez”. Asegura Cecilia.

Ella quiere sentirse bien con su cuerpo, por lo que después de buscar entre diferentes opciones ya esta decidida a someterse a una cirugía plástica

“Hice varias búsquedas y también hable con varias conocidas algunas que ya se han hecho cirugías también conozco a dos personas que se hicieron lo mismo que me quiero hacer yo y dije esta es una experiencia de una vez en la vida y si me lo voy a hacer, me lo voy a hacer con el mejor cirujano y yo opino que Doctor Sozer es uno de los mejores por la tanta experiencia que tiene”.

Cecilia se refiere a el Doctor Ozan Sozer quien trabaja en El Paso Cosmetic Surgery, él tiene muchos años como cirujano plástico, además que ha realizado miles de intervenciones.

“Sé que hay riesgos pero también sé que si eres una persona sana, una mujer sana si no tienes problemas del corazón no tiene por qué haber ningún riesgo”.

Por otro lado la psicóloga Silvia Domínguez asegura que es necesario que antes de que una persona se someta a cualquier procedimiento tenga una autoestima sana.

“Si tú requieres una cirugía plástica y no tienes ningún problema emocional pues adelante hazlo, lo que tu requieras y ve con el mejor pero no te olvides que nada será suficiente si tus emociones no están saludables”.

El próximo miércoles Cecilia ira a su cita con el Dr. Sozer para conocer mejor el tipo de procedimiento al que podría someterse.

