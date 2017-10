¿Qué está pasando en Cataluña?

(NOTICIAS YA).-Es casi seguro que ya hayas tenido algún contacto con las noticias de los hechos que ocurren en Cataluña. El 1 de octubre te enteraste sobre el referéndum que se llevó a cabo en Barcelona con el que los catalanes votarían si desean formar una nación independiente de España. Este evento se vio envuelto en manifestaciones violentas que resultaron en cerca de 800 heridos y un descontento nacional generalizado.

Ahora, a casi dos semanas de esto, la situación en Cataluña no se ha vuelto nada sencilla y para aquellos que no la siguen de cerca o no están directamente relacionados, encontrarán dificultades para comprender qué sucede.

¿Cataluña declaró independencia? ¿Por qué ya no quieren ser parte de España? ¿Cuándo comenzó este conflicto?

Tomaría todo un seminario universitario conocer a fondo lo que ocurre en Cataluña, y aún así hay tantas opiniones encontradas que resultaría complicado tomar una postura imparcial sobre este complejo fenómeno, pero aquí te ofreceremos la información más precisa posible.

Aunque el conflicto entre España y Cataluña tiene sus comienzos hace cientos de años, solo es necesario que sepas que, históricamente, Cataluña y España son dos estados sumamente diferentes cultural, económica y socialmente. Sin embargo, durante la dictadura de Franco, que comprendió desde los años 30s hasta su muerte en 1975, pasaron a formar parte de una sola nación.

Durante la etapa franquista, en España estaba prohibido hablar catalán y enseñar en las escuelas sobre cultura catalana. Esto fue un esfuerzo de Franco por eliminar a los catalanes y unificarlos con España, hasta hacer una sola nación y borrar la historia de Cataluña.

Tras la muerte de Franco, a los pocos años, con la creación de una nueva carta constitutiva, Cataluña recibió de vuelta gran parte de su autonomía.

Con el paso de los años, llegando hasta el 2000, Cataluña fue recuperando su autonomía en todos los sentidos. La lengua catalana recobró su importancia y empezó a surgir un nacionalismo catalán que evolucionó a un movimiento separatista que buscaba independizarse de España lo más posible.

En 2006, los catalanes buscaron tener aún más autonomía con una acta donde, entre otras cosas, solicitaban que existiera la nacionalidad catalana diferente a la Española. Esta acta fue en parte aprobada pero sufrió cambios, lo cual elevó las tensiones entre españoles y catalanes.

En 2012 es cuando el conflicto moderno empezó a tomar forma. Después de gobiernos sumamente centralistas y la crisis económica que llevó a España a tomar medidas de extrema austeridad.

Cataluña sentía que España la alienaba y que era un estado fallido.

Fue entonces, en 2012, que Cataluña empezó a tener los primeros movimientos en búsqueda exclusivamente de conseguir la independencia de España. El principal promotor fue la Asamblea Nacional Catalana, misma que empezó a expandirse en distintas partes de Cataluña y fortaleció el movimiento separatista.

Los principales promotores de la separación son los jóvenes y la clase media. La clase trabajadora se mantiene al margen (principalmente porque son inmigrantes españoles que no se identifican con la cultura catalana) y la burguesía se opone fuertemente a la independencia.

En 2013 el gobierno catalán avisó que se llevaría a cabo un referéndum en noviembre de 2014. El gobierno español advirtió de su ilegalidad así que los catalanes lo manejaron como una especie de sondeo ciudadano, en el que los resultados fueron mixtos con respecto al interés por independizarse.

Tres años pasaron y el otro intento por llevar a cabo un referéndum falló, hasta llegar a los eventos del 1 de octubre de 2017, cuando por fin se llevó a cabo un proceso para elegir la independencia de Cataluña, mismo que fue declarado como ilegal por el gobierno español y que demostró dos cosas en particular: la desorganización del movimiento independentista y la represión del gobierno de España.

Esta semana, el presidente de Cataluña Carles Puigdemont declaró la independencia catalana del gobierno español firmando un acta que fue resultado del referéndum del 1 de octubre. No obstante, esta acta fue inmediatamente rechazada por el gobierno español y Puigdemont, de cierta manera, retrocedió un poco en su movimiento para dar paso a dialogar y evitar actos violentos.

De acuerdo al gobierno catalán, el referéndum arrojó un resultado del 90% de los votantes a favor de la independencia de Cataluña. No obstante, se reportaron varias irregularidades en el proceso sumado al caos que se vivió y del que todo mundo fue testigo.

Actualmente, una asamblea de emergencia se lleva a cabo para dar seguimiento a los eventos. España quiere saber si, en efecto, Cataluña se declara independiente para entonces tomar medidas más fuertes contra el movimiento separatista. Mientras, Cataluña dividida, busca tanto un diálogo con Madrid por una parte, como una declaración definitiva de independencia por la otra, más radical y de izquierda.

Mientras tanto, de declararse independiente, la Unión Europea ha dejado claro, Cataluña dejará de formar parte de ella.