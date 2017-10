Un mensaje de texto y un emoji dejaron sin herencia a viuda e hijo

(NOTICIAS YA).-Una corte australiana acaba de considerar como válido un mensaje de texto no enviado como prueba suficiente para despojar de la herencia a una viuda y su hijo, a un año de haber cometido suicidio su esposo.

En octubre de 2016, un hombre de 55 años se quitó su vida en Queensland, Australia. Su esposa, con quien mantenía una complicada relación debido a las infidelidades de ella, fue quien encontró el cuerpo; cerca de su cuerpo estaba su celular.

Un amigo de la viuda acudió a su auxilio, y pensó que era conveniente buscar en el celular del fallecido los contactos de sus seres queridos para dar aviso del trágico deceso.

Fue entonces que encontró un mensaje de texto en la carpeta de borradores.

El mensaje estaba escrito para ir dirigido al hermano y primo del fallecido. En él, el difunto especificaba qué deseaba que pasara con sus restos, con sus bienes, dónde guardaba dinero y las especificaciones para acceder a su cuenta bancaria con sus ahorros. También decía que su esposa debería tomar “únicamente lo que es suyo. Está bien, ella volvió con su ex OTRA VEZ, estoy devastado”.

La viuda alegó ante la corte que puesto a que el mensaje nunca fue enviado, perdía validez y no reflejaba los verdaderos deseos de su esposo. No obstante, la jueza no concordó con ella y tomó en consideración la relación del difunto con su esposa y su hijo, la cual era tormentosa; la relación con su primo y hermano, con quienes constantemente tenía comunicación; así como el momento en el que el mensaje fue escrito, muy cercano a su muerte. Además, el mensaje concluía con las palabras “mi testamento”.

La jueza determinó que el hombre planeaba su muerte a la hora de escribir el mensaje.

Es por ello que, contrario a la ley actual del manejo de los bienes de un difunto con o sin testamento, la jueza consideró que el mensaje reflejaba el verdadero deseo del sujeto y otorgó todo al hermano y primo del mismo, dejando a la viuda y su hijo sin ningún beneficio.