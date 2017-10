El respeto al ‘no molestar’ colgado en la puerta genera cuestionamientos

(NOTICIAS YA).- Cuando el letrero de “Do Not Disturb” o ‘No Molestar’ se cuelga en la puerta y este dura bastante tiempo en el mismo lugar, por lo general el personal del hotel usualmente llamaría o tocaría la puerta para asegurarse que las personas hospedadas estén bien.

Pero al despertar luego de la masacre ocurrida en Las Vegas, los operadores están indecisos en cuánto tiempo deberían de esperar para seguir con este protocolo de seguridad y para contactar a personas que buscan estar solas.

Un hombre solo fue capaz de romper dos ventanas en una habitación del piso 32 y disparar sin pena alguna a una audiencia de 22,000 personas. En el cuarto había por lo menos unas 23 armas y mató a 58 dejando a unos 500 heridos. Él tuvo tiempo para preparar su plan macabro porque el personal de servicio nunca entró al cuarto en todo el tiempo que el asesino se hospedó ahí.

Con los carteles de ‘no molestar’, el alguacil de Metro Joe Lombardo dijo: “eso significa que no nos preocupemos, no interacción alguna o… Sí… entendemos eso, pero disculpas por despertarlo, tenemos que revisar... este es nuestro establecimiento, no el de usted”.

“Todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta”, dijo Lombardo.

El propietario de un casino, Steve Wynn declaró a Fox News que “si un cuarto tiene el letrero de ‘no molestar’ colgado por más de 12 horas, nosotros investigamos”.

“El escenario en el que nos encontramos indica que (el francotirador) no dejó a nadie entrar por dos o tres días”, dijo Wynn. “Eso debió haber generado muchas alertas”.

Alguien que se hospeda y se encierra podría estar enfermo, entonces el personal está a cargo de verificar que todo esté bien.