Paseños reaccionan a cambios en Obamacare

(NOTICIAS YA).- La mañana de este jueves, el presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva que busca ofrecer un cuidado de salud a bajo costo, desafiando el sistema actual conocido como Obamacare, algo que podía ser devastador pararesidentes de nuestra ciudad así lo señala Marisol Vela, coordinadora de proyecto amistad.

“Va a excluir ahora las protecciones para las personas que tienen condiciones pre-existentes, una persona que tiene por ejemplo cáncer, diabetes, hasta los embarazos, todos esos beneficios no serán parte de los planes que está hablando Trump.”

En la actualidad cerca de 55 mil Paseños se benefician del cuidado de salud pagando en promedio una prima mensual de entre 80 y 120 dólares que al ser disminuidas ofrecerán menos beneficios.

“Simplemente las visitas al doctor no te tiene que cubrir el plan, así que si no te ofrece nada el plan no tienes que pagar casi nada.” Afirmó Vela.

La medida también descarta beneficios esenciales que incluyen cuidado mental y visitas a la sala de emergencia.

“Las opciones se nos reducen de tal manera que nos vemos obligados a vivir con menos cantidad de servicio a vivir con menos cantidad de recursos.” Comentó José Lara, miembro de El Paso Desert ADAPT.

El presidente Trump resaltó la importancia de reducir los impuestos que podría afectar el servicio de Medicare.

“Si se llega a afectar la cobertura de medicare no podremos ir a las revisiones, no podremos tener equipo médico que nos ayude a ser independientes.” Aseguró Josué Rodríguez, organizador de El Paso Desert ADAPT.

Por otro lado existen otros que pagan una multa anual por no contar con cobertura debido a que sus ingresos nos les permiten recibir subsidios, quienes se promulgan en contra de Obamacare.

“Incluso la misma multa creo que me conviene entre comillas que me multen a estar pagando la cobertura anual porque la diferencia es enorme.” Afirmó la señora Marisol.

Dalinda Garcia infroma.