Eventos para este fin de semana en Denver

Durante este mes de octubre, no te puedes perder la XVII SEMANA BINACIONAL DE SALUD. La Semana Binacional de la Salud, es una movilización de esfuerzos de organizaciones comunitarias, agencias federales y estatales y voluntarios pro mejorar la salud y el bienestar de la población migrante latinoamericana en los Estados Unidos. Se ofrecerán pruebas médicas gratuitas, vacunas, dental y más. La semana Binacional de Salud, se llevara a cabo del 7 al 31 de octubre, Professional Learning and Conference Center, ubicado en el 1577 E. 1st. Ave., Aurora, CO 80011, de 10 a.m. a 1 p.m. Ven y toma ventaja de estos increíbles beneficios para tu salud.

Mi Casa Resource Center en asociación U.S. Small Business Administración y María Empanada, te presentan un panel de negocios con mujeres empresarias y una feria de recursos financieros. MUJERES DUEÑAS DE NEGOCIOS, es un evento en donde escucharas historias inspiradoras de mujeres empresarias en donde compartirán sus desafíos, éxitos y consejos para hacer crecer tu negocio. El evento se llevara a cabo este jueves 19 de octubre, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en el 345 S. Grove St., Denver CO, 80219.

La Exposición Temporal de Dinosaurios Máximos, ha sido inaugurada en el Museo de Ciencia y Naturaleza en Denver. Ven a presenciar algunos de los fósiles más espectaculares hallados en los últimos años. Por haber evolucionado en aislamiento, los descubrimientos en África, Sudamérica y Madagascar son algunas de las criaturas más extrañas que jamás conocerás. Tu boleto de entrada general incluye la entrada a la exposición. El museo te estará presentando esta exposición desde ahora hasta el 15 de enero del 2018. Para más información visítanos en la siguiente página web:

La Asociación de Colombianos en Colorado “Raíces Colombianas” los invita a inscribir su cédula y formalizar su huella dactilar este próximo 27 y 28 de Octubre. Todo se llevar a cabo en el 14707 E 2da Ave., Aurora CO de 8 a.m. a 2 p.m. También se procesarán cédulas, pasaportes, registros civiles y más. Para detalles visita nuestra página web o llama al 415-495-7195. Consulado de Colombia en San Francisco, líneas de atención en Colorado 720-739-1127 o (954) – 534 – 4118 (Línea de Emergencia). Ejerza su derecho de votación no deje en manos de otros el futuro de sus seres queridos que aún viven en Colombia.

Y prepárate, porque este 9 de Noviembre llega a Denver uno de los mariachis más prestigiosos de América, Mariachi Sol de México. Un concierto de Mariachi donde podrás disfrutar de tus canciones rancheras favoritas y de una noche mexicana totalmente inolvidable. Todo se llevara a cabo en el Paramount Theatre, comenzando a las 7 p.m. para comprar tus boletos visita su página web o en taquilla.

