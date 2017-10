Reportera mexicana declara su amor ante Justin Trudeau

(NOTICIAS YA).- Maru Rojas, es la reportera que logró lo que muchas mujeres quieren, declarar su amor y admiración al primer ministro de Canadá: Justin Trudeau. El mandatario canadiense visitó México para continuar con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la conferencia de prensa, Maru rompió los protocolos y en broma pidió una fotografía con Trudeau.

“Lástima que el protocolo no me lo permite, pero si no, yo pediría una fotografía con el primer ministro”, exclamó la reportera luego de solicitar las impresiones del gobierno mexicano a los acontecimientos de Catalunya, España.