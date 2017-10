Mueren 40 mil pingüinos en catástrofe ecológica en Antártica

(NOTICIAS YA).-Por segunda vez en pocos años se reporta una masiva muerte de pingüinos en la Antártica. En esta ocasión, cerca de 40 mil especímenes entre adultos, crías pequeñas y crías no nacidas, fueron encontradas sin vida en la región Adelaida.

Solo dos pingüinos sobrevivieron esta catástrofe natural considerada una catástrofe de crianza.

Organizaciones como Greenpeace y WWF exigen que se tomen cartas en el asunto ante este evento. Buscan que la zona sea considerada una Área Marina Protegida (AMP) en el este de Antártica. Se espera que esto se lleve a cabo la semana que entra, dentro del marco de la 24 reunión de la Junta Europea de Conservación de Recursos vivos y marinos de la Antártica.

La muerte masiva hasta el momento es atribuida al cambio climático.

A través del cambio climático, fenómenos como la creación de más hielo en el mar ha hecho que el lugar donde anidan los pingüinos esté cada vez más lejos de su lugar de caza y alimentación: a las orillas de los témpanos de hielo y el mar. Papás y mamás pingüinos se vieron forzados a dejar sus crías muriendo de hambre mientras ellos buscaban comida.

Lo complicado es tomar medidas que ayuden a que esta distancia se acorte, pero que no se pase pues esto también puede afectar a la especie. Es por ello que si bien declarar la zona una AMP no resolverá de inmediato el problema, podrá ayudar a que la especie no se vea tan afectada y sobreviva.

Además de ello, evitará que problemas como la pesca y caza ilegal, así como el turismo, alteren más el ecosistema de estas aves.