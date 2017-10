VIDEO: Entrenador no recibirá cargos por tácticas a porristas en Denver

(NOTICIAS YA).- El ahora exentrenador del equipo de porristas de la preparatoria East, no recibirá cargos criminales por las tácticas usadas en sus entrenamientos.

La fiscal del distrito de Denver, anunció que no se le levantaran cargos por el entrenamiento en el que una jovencita resultó lastimada.

La decisión se hizo, luego de una investigación por el departamento de la policía de Denver en las últimas semanas, en la que entrevistaron a docenas de porristas del equipo, padres de familia, personal de la escuela entre otros.

El entrenador Ozell Williams, fue despedido tras un video viral en el que una jovencita fue obligada a hacer los populares “splits” en el que tenía que abrir las piernas.

Williams, rechazó las denuncias que lo hacían responsable de herir a atletas en la preparatoria.

“Jamás lastimaría a nuestros estudiantes o ponerlos en peligro, hay más a la historia y la contaremos muy pronto” expresó el exentrenador.

El escándalo ocasionó el retiro del director de la escuela Andy Mendelsberg, y la renuncia del director atlético y la asistente del director.

La fiscal del distrito se reunió con un grupo de porristas de la preparatoria y familias el sábado, enviando un comunicado a la comunidad.

En el comunicado explicó que aunque no se le impusieron cargos al entrenador, el sujeto no debe entrenar en ningún preparatoria y que el mensaje de que la táctica no fue correcta, quedo muy claro.

También dijo que la mala decisión del entrenador, no constituye un delito criminal.

Por otro lado, es superintendente de las escuelas públicas de Denver, envió un comunicado en el que agradeció a la fiscal y recordó a los padres de familia que la prioridad del distrito ha sido, y continuara siendo la seguridad de los estudiantes.