Hallan muerto a bebé de 18 meses en el condado Orange

(NOTICIAS YA).- Un bebé de 18 meses fue hallado muerto en un hogar del condado Orange la mañana del domingo, según las autoridades.

Se informó que Moor Lysias fue encontrado por un hombre, quien no es pariente del menor, en el interior del hogar en Killington Way en Orlando cerca de las 4:30 a.m. El hombre vio que no respiraba y llamó al 911.

En el hogar también estaba la madre del infante.

Jane Watrel, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado orange dijo que los examinadores señalaron el caso como sospechoso, pero no brindaron más detalles. “Ellos saben cuando una muerte es natural. Ellos atienden cientos de casos cada año en el condado”.

No obstante, la madre fue llevada a a evaluación mental justo después de las 10:30 a.m. ese mismo día. Mientras que el hombre que encontró al menor está cooperando con la investigación.

Hasta el momento no se han otorgado cargos en relación al incidente.

El lunes se estará llevando a cabo una autopsia.