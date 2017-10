Oficial de condado La Plata encontrado calcinado en su vivienda

(NOTICIAS YA).- Bomberos encontraron el cuerpo calcinado de un agente de la oficina del sheriff en una casa quemada al suroeste de Colorado.

Autoridades del condado La Plata, han llamado al Buro de Investigaciones de Colorado (CBI por sus siglas en ingles) para ayuda a determinar lo sucedido.

Oficiales de CBI, identificaron el cadáver encontrado el viernes, como Jeremiah Lee de 42 años.

Lee había trabajado para la oficina del sheriff del condado La Plata, por menos de dos años. Se había mudado a una área rural luego de haber trabajado para el Departamento de Policía de Durango, por más de una década.

A principios de este año, la organización “Colorado Cattlemen’s Association” honro a Lee, como oficial de policía del año, un premio por su rendimiento extraordinario y su gran servicio.

“Fue encontrado en una vivienda quemada” aparentemente su casa, expresó la portavoz de CBI, Susan Medina.

“Estamos investigando. La causa de muerte aún no ha sido determinada. No podemos confirmar si fue baleado o no”, declaro Medina.