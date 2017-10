Arrestan más de 250 por prostitución y tráfico de personas en Florida

(NOTICIAS YA).- 277 personas fueron arrestadas por delitos relacionados con la trata de personas y prostitución cibernética luego de una investigación encubierta realizada por detectives de la Oficina del Alguacil del Condado Polk en Florida y otras agencias de aplicación de la ley que duró el menos una semana.

Las autoridades realizaron una investigación que inicial 10 de octubre y terminó el pasado lunes en dos áreas no reveladas en el Condado Polk, allí detectives encubiertos de la Oficina del Alguacil del Condado Polk junto a detectives e investigadores de otras agencias. La operación llamada “Operation No Trick, No Treats” se centró en la trata de personas y la prostitución cibernética.

Al menos 51 de los arrestados fueron para las personas que se anunciaban como prostitutas en línea. Mientras que otros 209 fueron los que les solicitaron a detectives encubiertos que publicaron anuncios haciéndose pasar por prostitutas y los otros 17 arrestos eran los que obtenían ganancias de la prostitución y otros delitos.

Todo el operativo se realizó a través de las redes sociales.

La operación encubierta incluyó detectives y agentes de agencias como: Departamento de la Policía de Haines City, Lakeland, Lake Wales y Winter Haven, quienes trabajaron en conjunto con miembros de la Procuraduría del estado.

Durante la operación, los detectives encubiertos publicaron anuncios o perfiles ficticios en varias plataformas de redes sociales, sitios web y aplicaciones de teléfonos móviles, haciéndose pasar por prostitutas o solicitando prostitutas. Algunos detectives respondieron a los perfiles y anuncios que habían sido publicados por prostitutas.

215 sospechosos se trasladaron al Condado Polk desde varios condados de Florida o estaban visitando el estado desde lugares como: Alabama, California, Delaware, Georgia, Luisiana, Michigan, Misuri, New Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Tennesse, Texas y Virginia.