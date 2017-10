Dan el último adiós a oficial que falleció en tiroteo en “Texas Tech”

(NOTICIAS YA).- Miembros de diferentes departamentos policiacos del estado se han reunido para participar en la ceremonia en memoria del oficial Floyd East Jr.

“Hoy celebramos su vida hoy celebramos la familia de Texas Tech, la familia del oficial East y la familia de todo El Paso, como pueden ver toda la familia de nuestros guardias nos ayudan día con día y estamos aquí para apoyar a la familia”, comentó José Manuel de la Rosa, rector de la universidad Texas Tech.

Floyd perdió la vida a manos de un estudiante durante un tiroteo mientras fungía como oficial de seguridad de la universidad Texas Tech el 9 de octubre en Lubbock, Texas.

“El gobernador Abbott ha pedido que la bandera del estado se encuentre a media asta a través de todo Texas, la cantidad de apoyo que ha recibido para él y su familia es increíble”, comentó el Dr. Richard Lange, presidente de la universidad Texas Tech “Health Sciences”

En la ceremonia funcionarios de la universidad brindaron palabras de aliento a los familiares y reconocieron el trabajo de Floyd durante el tiempo que sirvió a la facultad.

Por su parte familiares recordaron los momentos que compartieron con el oficial, incluso imitaron un saludo que el difunto acostumbraba realizar.

“Pensaba mucho en la gente, a él le gustaba ayudar al que necesitaba ayuda y es lo que más me recuerda de él, él no le decía no a nadie”, comentó Rito Galavíz, primo de Floyd.

La ceremonia finalizo con el lanzamiento de globos blancos y azules al aire.

Diferentes cuentas para apoyar a la familia del oficial se han creado, si usted desea aportar puede visitar las páginas:

http://www.gofundme.com/ floyd – east – jr -memorial- fund