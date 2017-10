El asalto de Donald Trump a Obamacare

(NOTICIAS YA).-

El presidente Donald Trump ha lanzado una embestida con el fin de destruir Obamacare, el sistema de salud lanzado durante el gobierno del expresidente Barack Obama.

“Obamacare ha terminado, está muerto, se fue. Ya no es, ni siquiera lo deberían mencionar, ya no existe. Ya no existe Obamacare. Es un… y yo dije esto hace años, es un concepto que no podía funcionar”, dijo un exhuberante Trump, días después de darle un golpe fulminante mediante la eliminación de los subsidios para los pobres.

Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias, resalta en Al Rescate que ese no fue el primer golpe que lanzó el mandatario en contra de la ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

Con una serie de decretos, el presidente ha ido desmembrando poco a poco a Obamacare, sin tener que derogar la ley que lo creó.

Primero, Trump redujo notablemente el financiamiento de las campañas para invitar a las personas a inscribirse en Obamacare.

Luego, permitió que las aseguradoras se nieguen a pagar por los anticonceptivos, lo que ha hecho que las mujeres tengan que pagar un alto precio por el control de la natalidad.

Y la semana pasada, Trump tomó pasos adicionales para privar a las personas del seguro de salud. Sobre todo a los más pobres, que necesitan ayuda para pagar sus seguros.

El resultado es un Trumpcare; un sistema caótico de salud que beneficia a los que tienen dinero y perjudica a los que no.