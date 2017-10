Habla sobreviviente de campo de concentración de gays en Chechenia

(NOTICIAS YA).- Un hombre ha roto el silencio tras sufrir abusos físicos en campos de concentración para homosexuales en Chechenia, una república semiautónoma en Rusia.

De acuerdo con Advocate, Maxim Lapunov refirió a la agencia Associated Press que él y su novio fueron arrestados en la capital de Chechenia, Grozny, donde se encontraban por razones de trabajo.

Lapunov relató en una conferencia de prensa en Moscú que fue internado en un centro de detención por dos semanas, durante las cuales los guardias lo golpeaban con palos y obligaban a la pareja a pelear físicamente.

“Cuando me caía, me daban un descanso y luego me obligaban a levantarme y continuar por varios rounds. Día tras día me decían precisamente cómo querían matarme”, narró.

Lapunov fue liberado tras firmar un documento donde declaraba abiertamente su homosexualidad y prometía no hablar de su experiencia en el campo de concentración, pues, en caso de hacerlo, sería perseguido y asesinado.

“Sigo teniendo pesadillas acerca de lo que viví ahí. Esos gritos, gemidos y oraciones por piedad han dejado una huella”, lamentó.

“Quiero justicia. Espero que venga. No quiero sentirme desprotegido en mi propio país y que cualquier persona de Chechenia pudiese venir tras de mí y matarme en cualquier momento”, finalizó Lapunov, el primer sobreviviente que ha realizado declaraciones identificándose plenamente.

Organizaciones en pro de los derechos humanos reportan que al menos 100 hombres homosexuales y bisexuales han sido detenidos y torturados este año, y algunos han sido asesinados.

