VIDEO: Asesinó a su pequeño hijastro porque pensaba que era gay

(NOTICIAS YA).- Un hombre de California es acusado del asesinato del pequeño hijo de su novia, a quien torturó por meses, supuestamente porque pensaba que era homosexual.

Isauro Aguirre, de 32 años, enfrenta un juicio por la muerte de Gabriel Fernández, de 8, el hijo de su novia, de quien abusó físicamente durante meses hasta que le quitó la vida en mayo de 2013.

Este lunes, durante la apertura del juicio que prevén dure ocho semanas, la fiscalía del Condado de Los Ángeles reveló el motivo de Aguirre para llevar a la muerte al pequeño: pensaba que era gay.

“La evidencia mostrará que el acusado no es más que un agresor”, dijo el fiscal Jon Hatami.

El pequeño Gabriel fue mordido, quemado con cigarrillos, azotado, herido con una pistola de balines, amordazado, y dejado sin comer, hasta que todas las heridas de las torturas lo hicieron sucumbir. Murió dos días después de ser hospitalizado.

Tanto a Aguirre como a la madre de Gabriel, Pearl Fernández, son acusados del asesinato, ella está a la espera de su juicio. Los fiscales aseguran que ambos conspiraron para matar al niño e intentaron encubrir el crimen.

“Ocho meses de tortura y abuso de Gabriel Fernández por parte de Pearl Fernández e Isauro Aguirre en Palmdale”, escribió el fiscal.

El abogado de Aguirre no refuta las acusaciones de que su cliente asesinó a Gabriel, pero alega que no debería recibir la pena de muerte porque no torturó al niño.

También dijo que su cliente realmente se enfureció después de que Gabriel le dijo a su madre que lo dejara, pero que nunca quiso que muriera, detalla Click Orlando con información de CBS Los Ángeles.