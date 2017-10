VIDEO: Publican casos de sacerdotes pederastas en Nuevo México

(NOTICIAS YA).- El expediente de varias víctimas de abuso sexual, por parte de sacerdotes de la iglesia católica, se hicieron públicos el día de hoy.

Brian Gutiérrez, cuenta su experiencia al haber sufrido de abuso en carne propia.

Un niño que desde los 6 años se le inculcó el catolicismo, era monaguillo y ayudaba en su parroquia.

A los 17 años, se mudó a Albuquerque considerando la idea de consagrase al sacerdocio.

Según Gutiérrez, un sacerdote al que admiraba y veía como un ejemplo a seguir, le dio una bebida con la cual perdió el conocimiento.

Cuenta que cuando despertó, el sacerdote estaba abusando de él. El joven salió del lugar confundido e intentando olvidar lo sucedido.

Un secreto que calló y como muchas otras víctimas, intentó convencerse así mismo que no le había afectado.

Actualmente, Gutiérrez confiesa que le tomó varios años para revelar su secreto, incluso a su esposa e hijos. Una experiencia muy fuerte la cual intenta superar y no darle más poder sobre sus emociones.

“… me gusta decir que en muchas veces yo me he convertido de una víctima a un sobreviviente”