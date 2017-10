(NOTICIAS YA).-

El congresista Raúl Ruiz celebro la expansión de acceso a internet de alta velocidad en áreas que se encuentran digitalmente desatendidas en Desert Hot Springs un gran logro PARA EL CONGRESISTA porque en estos tiempos el tener acceso al internet no solamente es un lujo si no que una necesidad pero no solamente se celebró esta gran expansión si no también la apertura de un nuevo espacio de computo en el centro comunitario de salud