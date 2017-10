Playboy tiene a su primer ‘conejita’ transgénero

(NOTICIAS YA).- La modelo Ines Rau ha hecho historia al convertirse en la primera modelo abiertamente transgénero en obtener el título de “conejita” de la revista Playboy.

De acuerdo con TooFab, la francesa de 26 años aparece en el primer número de la publicación desde la muerte de su fundador Hugh Hefner el mes pasado.

“Viví mucho tiempo sin decir que soy transgénero. Salí en muchas citas y casi se me olvidaba. Temía nunca encontrar un novio y que me vieran como rara. Luego entendí que debía ser quien soy. Es una salvación el poder decir mi verdad, ya sea sobre el género, la sexualidad o lo que sea. La gente que te rechaza no vale la pena. No se trata de ser amada por otros, sino por ti misma”, expresó Rau.

Otras modelos transgénero han aparecido en las páginas de la publicación con 64 años de historia pero Rau es la primera en obtener el título de playmate o “conejita”, además de su propio artículo pictórico y desplegable.

“Durante la sesión (fotográfica), pensaba sobre esos días difíciles en mi infancia. Y todo lo que está pasando ahora me da tanta alegría… es el mejor cumplido que he recibido. Es como recibir un ramo gigante de rosas”, consideró la modelo.

Las fotografías de Rau aparecerán en la edición noviembre/diciembre 2017 de la revista, que estará a la venta a partir del 31 de octubre.