VIDEO: Tiroteo en Fort Collins deja personas heridas y otras sin vida

(NOTICIAS YA).- Cuatro personas fueron baleadas cerca de la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, el jueves por la mañana.

El incidente está siendo investigado como un homicidio, según informó la policía de Fort Collins.

El tiroteo se reportó al oeste del campus en el 720 City Park Ave., justo antes de las 2 a.m.

VIDEO: Oficial de Fort Collins tira mujer al piso para arrestarla

Las victimas incluyen personas que fallecieron y otras que están heridas de bala. Hasta el momento, se sabe que 2 personas fallecieron y 2 están heridos.

Autoridades expresaron que no creen que haya una amenaza, pero no se han dado detalles más a fondo.

El departamento de policía de la Universidad Estatal de Colorado, emitió una alerta a las 2:35 a.m. que presentaron la descripción de un sospechoso y advirtieron a las personas quedarse en el interior de sus viviendas o dormitorios.

Entre las 3 a.m. y 4 a.m., la alerta seguía en pie y el sujeto continuaba suelto. Sin embargo, alrededor de las 4:40 a.m., autoridades informaron que no estaban en busca de ningún sospechoso relacionado con el tiroteo.

Los motivos del tiroteo aún están bajo investigación.

Cualquier persona con información se le pide comunicarse con las autoridades al 970-419-3273.