Buscan a sospechosos de robar 5 bancos de San Diego en 2 semanas

(NOTICIAS YA).- Autoridades están pidiendo el apoyo de la comunidad para identificar y localizar a un par de ladrones que han realizado varios robos a bancos durante las últimas dos semanas en el área de San Diego.

Uno de los dos bandidos participó en los cinco robos, mientras que el otro se cree que solo estuvo involucrado en el último, según informó el FBI.

Los robos ocurrieron el 5 de octubre en el Bank of the West, en El Cajón; el 10 de octubre en US Bank, en El Cajón; el 12 de octubre en Pacific Western Bank, en San Diego; el sábado pasado en Navy Federal Credit Union, en San Marcos; y el jueves en Mission Federal Credit Union, en El Cajón.

En cada caso, el asaltante o asaltantes tomaban el dinero en efectivo de más de un empleado antes de huir a pie.

Testigos los describieron como dos hombres negros, uno de unos 30 años y de complexión media y el otro entre los 20 y 30 años de complexión delgada.

Cualquier persona con información sobre los robos puede comunicarse al (888) 580-8477. Autoridades ofrecen hasta mil dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.