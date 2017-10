Eventos para este fin de semana en Denver

(NOTICIAS YA).- Para este fin de semana te presentamos los mejores eventos en la ciudad. Te damos opciones para que puedas informarte y aprovechar al máximo.

La Sociedad Americana contra el Cáncer, recauda fondos para un mundo libre de esta enfermedad. Por eso se te invita a una caminata que iniciara a partir de las 9:30 a.m., el domingo 22 de octubre. La registración comienza a las 8 a.m., en el Palazzo Verdi en Greenwood Village. Son 5 kilómetros donde miles participantes aportan su granito de arena por esta buena causa.

Durante este mes de octubre, no te puedes perder la XVII SEMANA BINACIONAL DE SALUD. La Semana Binacional de la Salud, es una movilización de esfuerzos de organizaciones comunitarias, agencias federales y estatales y voluntarios pro mejorar la salud y el bienestar de la población migrante latinoamericana en los Estados Unidos. Se ofrecerán pruebas médicas gratuitas, vacunas, dental y más. La semana Binacional de Salud en Denver se llevara a cabo del 7 al 31 de octubre, Professional Learning and Conference Center, ubicado en el 1577 E. 1st. Ave., Aurora, CO 80011, de 10 a.m. a 1 p.m. Ven y toma ventaja de estos increíbles beneficios para tu salud.

La Asociación de Colombianos en Colorado “Raíces Colombianas” los invita a Inscribir su cédula y formalizar su huella dactilar este próximo 27 y 28 de Octubre. Todo se llevar a cabo en el 14707 E 2da Ave., Aurora CO de 8 a.m. a 2 p.m. También se procesarán cédulas, pasaportes, registros civiles y más. Para detalles visita nuestra página web o llama al 415-495-7195. Consulado de Colombia en San Francisco, líneas de atención en Colorado 720-739-1127 o (954) – 534 – 4118 (Línea de Emergencia). Ejerza su derecho de votación no deje en manos de otros el futuro de sus seres queridos que aún viven en Colombia.

My Health Connections, junto con otras organizaciones, te traen la “FIESTA DE INSCRIPCIÓN DE SEGURO MÉDICO” en el museo de Longmont. Visite la exhibición de Día de los Muertos y reciba asistencia gratuita solicitando un seguro médico. Este evento se llevara a cabo el primero de noviembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en el Longmont Museum, 400 Quail Road, Longmont Colorado. El periodo de inscripción abierta para seguro médico es de 11 de noviembre al 12 de enero del 2018. Para más información comuníquese al 970-301-4426.

Esquinas de Ciudadanía y preparación para la ciudadanía en las Bibliotecas de Aurora. Debido al incremento en el interés por este tema, se han creado otros programas para ayudar aún más a miembros de la comunidad con su preparación a la ciudadanía. Por ejemplo, se crearon sesiones de tibias a través de las cuales convertimos el cuestionario de 100 preguntas en un juego. Una manera divertida de prepararse para el examen. El próximo evento para practicar el examen de ciudadanía será el martes 7 de noviembre de 5 p.m. a 6 p.m., en la Biblioteca Central.

Y prepárate, porque este 9 de Noviembre llega a Denver uno de los mariachis más prestigiosos de América, Mariachi Sol de México. Un concierto de Mariachi donde podrás disfrutar de tus canciones rancheras favoritas y de una noche mexicana totalmente inolvidable. Todo se llevara a cabo en el Paramount Theatre, comenzando a las 7 p.m. para comprar tus boletos visita su página web o en taquilla.

