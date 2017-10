Niña de Chihuahua pide al presidente dejar de robar y exige seguridad

(NOTICIAS YA).- Una pequeña del estado de Chihuahua se hace viral tras la publicación de su tarea en Facebook. Iván Valdez, quien imparte clases en una escuela del municipio de Madera compartió la carta que escribió una de sus estudiantes.

La violencia que viven día a día se hizo notar en la carta de la pequeña de sexto grado quien pide al presidente Enrique Peña Nieto dejar de robar y exige un México seguro.

Cd. Madera, Chih. a 19 de octubre de 2017

Señor Enrique Peña Nieto

Presidente de la República

Soy una niña que vive en Cd. Madrea, Chih. que estudia en la escuela Ramón Mendoza 6to, y en estos momentos Madera está viviendo mucha violencia y yo al ver eso me pone muy triste, muchas veces están matando gente inocente y eso está acabando con toda la seguridad porque la gente ya no quiere salir o si acaso llegan a salir pero andan con miedo y todo esto lo provocó el ex presidente Felipe Calderón porque él según quería combatir el narcotráfico y eso hizo que los mexicanos se pelearan y Peña Nieto usted como presidente debe de hacer algo por Madera y no sólo estar robando como lo está haciendo todos los años que ha estado de presidente, ojalá algún día acabe la delincuencia y usted deje de robar, le exijo que en un futuro México sea seguro. GRACIAS.