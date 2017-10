OPINIÓN: El huracán María a través de los ojos de mi familia

(NOTICIAS YA).- A un mes del paso del huracán María por mi Puerto Rico hago un restrospección de ese día, las pasadas semanas de lo ocurrido y cómo lo reviví a través de los ojos de mi familia.

El pasado 20 de septiembre comencé mi día de trabajo normal a las 6:00 a.m. junto con mi compañero Luis Mercado y el equipo técnico de Noticias Univision Orlando. Todos puertorriqueños. Tratamos de dejar nuestra ansiedad y angustia a un lado para poder informar a nuestra audiencia. Las lágrimas nos traicionaron al ver los monitores con la trayectoria del huracán y los informes del centro de meteorología.

En ese momento ya no tuve más comunicación con mis padres y mi familia.

Desde entonces estuve tres días a toda hora enviando mensajes y llamando a mi familia para saber de ellos, pero fue nulo, hasta que me llegó un mensaje de texto de mi hermano diciendo que estaban todos bien y que no me preocupara. Para mí eso no era suficiente porque los quería escuchar, los quería ver, en fin, quería tomar el primer avión para darles un abrazo.

Al cuarto día, en el tope de una de las montañas de mi pueblo de Corozal (norte del país), mi hermano logró tener señal en su celular (en un recuadro del cual no se podía mover porque se le caía la llamada) y pudimos hablar a través de Facetime. Entre lágrimas conversamos unos minutos y esto fue lo que me dijeron.

“Es horrible, está todo devastado, todo está en el piso, ya no hay nada verde. Las carreteras están intransitables, los vientos querían tumbar la casa. No hay señal en el pueblo, nos tenemos que ir a la autopista casi llegando a San Juan para recibir señal”.

Los días transcurrieron hasta que llegó esa llamada tan anhelada, mis papas.

Nuevamente entre lágrimas conversamos rápido por la poca señal del celular, pero se escuchaban cansados, angustiados por toda la devastación. Mi papá, quien trabaja en la agricultura, perdió todas sus cosechas, llegó a un punto en que no sé quién consoloba a quién.

Aunque no estoy allá, el huracán María también me devastó. Siento el dolor de mis hermanos puertorriqueños y la angustia de este proceso tan lento.

Según iban pasando las semanas, mis primas (quienes son como mis hermanas), pudimos hablar y esto fue lo que me contaron:

“Ay Carmen Iris, esto fue algo eterno. No veíamos la hora en que acabara. Cuando pensamos que había pasado todo, volvía a empezar todo otra vez y más fuerte. A las nenas (mis sobrinas) las tuvimos que encerrar en el baño porque uno de los aire acondicionados explotó y tuvimos que agarrarlo para que no saliera volando y al mismo tiempo sacando agua”. “Ahora nos levantamos como a las 3:00 a.m. para ir a las filas de las gasolineras y el supermercado. Entonces durante el día nos turnamos en la fila”. “Las compras son reducidas, todo es contado y han subido todos los precios”.

También me dijeron que tuvieron que colocar toallas, colchas al piso y bolsas plásticas en las ventanas para aguantar un poco el agua, pero no era suficiente.

Regreso a los tiempos de mis abuelos

Ahora mi familia, como muchas otras, se han tenido que mover a un manantial para poder recoger agua y bañarse. También regresaron las tablas para lavar ropa a lo que me cuenta mi mamá, quien ahora está conmigo en Florida, que le duelen las manos y el pecho por la fuerza que han tenido que hacer. El viaje al lugar es como unos 20 minutos y van casi a diario.

Mi casa ahora es el punto de encuentro de muchos vecinos para jugar cartas, dominó y juegos de mesa y así poder matar el tiempo. En tono de broma me cuentan que el platillo por excelencia son las salchichas de latas y las han preparado de todas las maneras, en arroz, fritas, guisadas y hasta solas acompañadas con unas galletas.

Las ayudas han sido mínimas en mi pueblo. Después de dos semamas, llegó FEMA con una caja con suministros y no regresaron sino hasta hoy 20 de octubre, a un mes del huracán.

Mi familia es parte de ese 80% de la ciudadanía que continúa sin luz y sin agua. Lo que todos piensan es que será parte de ese porcentaje que dice el gobernador que le llegarán los servicios para diciembre. Esto dejándose llevar por el paso del último huracán en el 1998.

Hoy que tengo a mi mamá conmigo para que descanse y tenga sus insulinas refrigeradas, la veo triste, trata de animarse, pero la devastación fue tan fuerte que cada vez que me habla no cesan sus lágrimas. No quiere que mi hermano y yo gastemos dinero en ella y mi papá, a lo que a nosotros como hijos no nos importa. El tener unos padres que han dado todo por nosotros y más, este es el momento de trabajar y tomar las riendas para que estén bien. Al igual que con el resto de mi familia.

A un mes de María puedo decir que mató una parte en mí, pero sé que esto pasará y mi gente se levantará más fuerte que nunca. Esto será un experiencia y tendremos una Isla con más Encanto que nunca.