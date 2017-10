VIDEO: Mujer protagoniza estremecedor duelo con una rata

(NOTICIAS YA).- Una mujer originaria de Vietnam protagoniza un dramático duelo contra una rata en uno de los videos virales más importantes de la semana.

De acuerdo con Daily Mail, Thuy Say se encontraba barriendo dentro de una fosa cerca de su casa en Hai Phong cuando resultó atrapada en el agujero junto a una enorme rata que la aterrorizó.

La joven de 20 años, escoba en mano, intentaba ahuyentar entre gritos al roedor, quien no se alejaba de sus pies e incluso lograba saltar.

Corriendo de un lado a otro, la mujer no lograba deshacerse de la rata, de unos 30 centímetros de longitud.

En el video puede apreciarse que una persona intenta ayudar a Say a salir de la fosa, pero no lo logra e incluso termina adentro con ella por un momento.

“No me gustan las ratas así que esto fue una pesadilla para mí. Era tan grande y enojada. No sabía que las ratas podían soltar tan alto. No podía golpearla porque era muy rápida y tampoco podía salirme. Estaba llorando pero ahora que veo el video es muy gracioso”, expresó la joven.

Thuy logró salir de la fosa un tiempo después, ayudada por sus amigos.