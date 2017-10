No lo creerás pero el alcohol te ayuda a hablar otro dioma

(NOTICIAS YA).-¿Alguna vez has sentido nervios y tomado un trago (solo uno) para “agarrar valor”? Lo que algunos podrán considerar una excusa para alcoholizarse, hoy la ciencia aprueba como cierto, pues en alcohol, en bajas cantidades, ayuda a hablar más correctamente otros idiomas.

Hasta ahora, la explicación más aceptada era que, bajo los efectos del alcohol somos más desinhibidos. Pero científicos en Inglaterra y Holanda han descubierto que hay más que eso: el alcohol nos hace pronunciar más correctamente una segunda lengua.

Un estudio reciente para la revista en psicofarmacología, en Europa, desarrolló un experimento ente 50 alemanes que hablaran un poco de neerlandés. En el estudio, la mitad de los sujetos tomaron agua y la mitad tomaron el equivalente a un trago de alcohol, dependiendo de su peso y estatura.

Una vez hecho esto, pusieron a prueba su habilidad de hablar otro idioma. Hablantes nativos juzgaron, sin saber quiénes tomaron alcohol y quiénes agua, cuáles personas mostraban mejor ejecución en hablar neerlandés.

El resultado fue muy claro: todas las personas que habían tomado un trago de alcohol tuvieron mejor pronunciación de una segunda lengua. Gramaticalmente, todos los sujetos hablaron igualmente bien.

Esta prueba no es una razón para embriagarse cada que uno quiera hablar otro idioma, ya que en exceso no se puede ni hablar bien tu lengua materna. No obstante, tal vez solo un trago te ayude en tu pronunciación y control de nervios.