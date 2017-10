Estudiantes boricuas de UCF revelan su angustia tras María

(NOTICIAS YA).- A poco más de un mes de que el huracán María azotó Puerto Rico, estudiantes boricuas de la Universidad Central de la Florida (UCF) nos cuentan cómo pasaron la tormenta y cómo se sintieron al no poder comunicarse con sus familiares.

José Luis Rivera y Sheylimar Rivera estudian en la UCF y fueron dos de los miles de puertorriqueños que se sentaron al lado de sus teléfonos, esperando a que sus familias los contactaran.

“Fue muy difícil para mí no poder comunicarme con mi familia. Ellos viven en el centro de la isla y no pude comunicarme con ellos hasta 15 días después de la tormenta. Me sentí deprimida de a ratos, desesperada, y aún siento angustia al poder hablar sólo cinco minutos al día con mi mamá”, dijo Sheylimar.

VIDEO: A un mes del paso del huracán María por Puerto Rico

Sin embargo, José Luis recibió un mensaje de su familia el día después de que María azotara la Isla. El mensaje decía “estamos bien”. Pero, cuando el estudiante intentó llamar, no recibió respuesta. “No fue sino hasta una semana después que recibí la llamada y pude hablar con mi familia”, dijo el estudiante.

En días recientes, la UCF implementó medidas de ayuda para estudiantes puertorriqueños de la universidad y aquellos estudiantes que piensan transferirse al campus desde la Isla.

De acuerdo con la página web de “UCF Today”, la universidad “permitirá que los estudiantes que residen en Puerto Rico y que han sido forzados a dejar sus casas puedan aplicar para recibir el costo de matrícula como estudiante local”. José Luis y Sheylimar están muy agradecidos con las medidas que la universidad está tomando.

“En mi caso, yo indiqué cuál es mi dirección de residencia en Puerto Rico y ellos aplicaron el costo de matrícula como estudiante local en mi cuenta. Esto es un alivio para mi familia ya que no tienen como acceder a sus cuentas bancarias”, añadió.

LEE: Canción para ayudar a Puerto Rico entre las más escuchadas en EE.UU.

Sheylimar y José Luis, quienes son miembros de la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños de la UCF, han estado recibiendo donaciones en la universidad y están tratando de enviarlas a los residentes de la Isla lo más rápido posible.

“Esto me hace sentir que soy útil y que estoy allá con ellos”, indicó Sheylimar.

Mientras tanto, hablamos con la hermana y el primo de una estudiante puertorriqueña de UCF, quienes vinieron a la Florida por unos días luego de que la tormenta destruyera la Isla. Esto fue lo que nos contaron.

“Los vientos eran muy fuertes y se podía escuchar como temblaban las ventanas que casi se reventaron por el viento. La alarma de incendio se activó y no había manera de apagarla”, dijo Marena.

Dos semanas después de que Irma, el huracán de categoría 5 amenazó la Isla, algunos residentes se encontraban escépticos, y no pensaban que María fuese a alterar sus vidas. Sebastián Sánchez fue una de esas personas.

“Yo me dije a mí mismo que esta tormenta iba a ser otra Irma. Por esa razón no tomé las precauciones necesarias, y yo creo que ese fue el problema, que muchos nos confiamos”.

Agregó que cuando les llegó el aviso de que el ojo de la tormenta iba a pasar por el centro de la isla, no había mucho que pudieran hacer para prepararse, solo llenar el tanque de su carro con gasolina.

VIDEO: Niña pide cajas de agua como regalo para donarlas a Puerto Rico

“Mientras la tormenta pasaba, nunca me imaginé que fuese a ser tan grande. Mi abuela estaba muy asustada, la esposa de mi papá sufrió de alta presión y vomitó mientras veíamos como las calles comenzaban a inundarse”, dijo Marena.

Los primos pasaron la tormenta en San Juan, separados de sus madres, quienes se encontraban en Bayamón y en Cidra respectivamente, y con quienes no tuvieron comunicación por una semana.

“Teníamos escasa gasolina, todas las calles estaban destruidas. No pudimos salir de nuestra casa por tres días”, añadieron ambos.

Sebastián está cursando su último año de secundaria en el “Saint Francis School”. Aunque su escuela quedó destruida y aún no tiene conocimiento de cuándo retomará las clases, decidió que continuará sus estudios en Puerto Rico y no se va a transferir al estado.

Mientras que Marena pensó en transferirse, pero luego de recibir noticias de que su universidad retomaría las clases pronto, decidió continuar sus estudios en la Isla.

Esta historia fue trabajada por Andrea Mujica, estudiante de periodismo de la Universidad de la Florida Central.