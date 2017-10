Llegó a urgencias con el “corazón roto” tras la muerte de su perro

(NOTICIAS YA).-Si alguna vez has perdido a una mascota muy querida, sabes cuánto puede doler. El dolor incluso podría “literalmente” romperte el corazón, según un nuevo informe publicado por el New England Journal of Medicine.

Tal es el caso de una mujer que fue a la sala de urgencias después de experimentar un fuerte dolor en el pecho, que no fue provocado por un ataque al corazón sino de algo menos común, según la publicación del sitio web Usa Today.

Joanie Simpson, de 61 años, fue sometida a una serie de pruebas donde se descartó un infarto, pues los médicos determinaron que se le había roto el corazón.

Sí, realmente se puede romper el corazón.

Según el reporte de los investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, Simpson sufrió el síndrome del corazón roto después de la muerte de su terrier de Yorkshire, Meha, de 9 años.

Ella estaba inconsolable y “literalmente” se le rompió el órgano vital, aseguran los investigadores.

Tienes que saber que este síndrome llamado “miocardiopatía takotsubo”, o también conocido como cardiomiopatía por estrés, se puede diagnosticar erróneamente como un ataque al corazón. Pues según la American Heart Association, los resultados de las pruebas y los síntomas suelen ser similares, pero a diferencia de un ataque no hay arterias bloqueadas.

Las cifras de la Escuela de Medicina de Harvard revelan que más del 90 % de los casos reportados involucrara a mujeres de entre 58 y 75 años.