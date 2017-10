El mensaje de los presidentes de unidad y compasión

(NOTICIAS YA).-

Los cinco expresidentes de Estados Unidos que aún están vivos participaron juntos en un concierto de recaudación de fondos para víctimas de los recientes huracanes que pasaron por Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Jimmy Carter (1977-1981), George H. W. Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) se reunieron en el escenario del Reed Arena de la universidad A&M en College Station, Texas durante el fin de semana.

La política fue dejada a un lado durante el concierto, y Bush, Obama, Carter, Clinton y George HW Bush recibieron una entusiasta bienvenida por parte del público.

Con sus esfuerzos, los cinco expresidentes ya lograron recaudar $31 millones gracias a 80 mil donantes.

Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias, resaltó en Al Rescate, que los cinco exmandatarios ofrecieron una demostración de unidad y compasión, lo que causa una buena impresión en momentos en que se habla de lo dividido que se encuentra el país.

También demostraron que es posible superar las dificultades y alcanzar metas, cuando se dejan atrás las rivalidades y el odio.

Durante el evento, llamado “Deep From The Heart: The One America Appeal”, (Desde el corazón: El llamado de un Estados Unidos), también se transmitió un mensaje que grabó en video el presidente Donald Trump.

El mandatario invitó a los estadounidenses a “hacer lo que mejor saben hacer: unirse y ayudar a las personas”.

Ojalá que su mensaje llegue al corazón de todos los estadounidenses, pero que también sea la unidad y la compasión el criterio que domine las acciones de su gobierno.