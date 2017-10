Enfrentaron a sus acosadores y los exhibieron en video

(NOTICIAS YA).- En video fueron exhibidos los acosadores sexuales que a diario hostigan a las mujeres mientras transitan por la vía pública en México. Un grupo de mujeres que se nombraron Morras elaboraron un video con una cámara oculta en la que pusieron en evidencia que los acosadores usualmente no tienen nada qué decir ni cómo defenderse.

“Si no me conoces, no me digas nada, no me interesan tus halagos”, era la respuesta de una de las mujeres que participó en el video.