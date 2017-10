Las Kardashian vuelven a firmar contrato millonario con E!

(NOTICIAS YA).- La popular familia de socialités y modelos Kardashian/Jenner ha firmado un nuevo y lucrativo contrato con el canal E!, que transmite actualmente el reality show en el que aparecen, “Keeping up with the Kardashians”.

Bajo el nuevo contrato, asegura TMZ, la familia ganará 30 millones por temporada de la emisión.

El clan firmó por cinco temporadas más del programa, lo que resulta en un total de 150 millones de dólares.

El contrato estipula que E! pagará por todos los servicios prestados por los Kardashian, y el arreglo está estructurado de tal forma que la familia se divida el dinero entre sus miembros y decida cómo hacerlo.

Cabe destacar que el más reciente contrato significa un aumento para la famosa familia, pues en 2015 obtuvieron 20 millones por cada temporada.