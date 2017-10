Matan a su jefa para no pagarle la tanda

(NOTICIAS YA).- Una joven de 19 años fue asesinada por dos de sus empleados. Jazmín Contreras López de Tlaxcala, México tenía un negocio de telas donde tenía trabajando a los ahora detenidos.

El lunes 16 de octubre, fue reportada como desaparecida. Este sábado, autoridades encontraron su cuerpo después de la declaración de los responsables de 24 años.

Durante las investigaciones notaron que faltaban 13 minutos de las cámaras de seguridad. Después de analizar otros detalles arrestaron a Miguel N., y Oscar N. quienes confesaron el crimen.

Según Reforma, Miguel N. comentó ante un juez por qué lo hizo, “la maté porque ya me tenía hasta la ma…” Además de ser su jefa, uno de ellos era familiar de Jazmín y confesó que había aceptado entrar en una tanda de 14 mil pesos (800 dólares). Misma que no entregó y no quería pagar.

Ante esto planearon el crimen desde el 9 de octubre. Los detenidos se la llevaron del trabajo, la ahorcaron y la tiraron en el bosque La Malinche.

El esposo de Jazmín pide justicia para que no existan más víctimas, “ahora exigimos justicia, sabemos que eso no nos la va a regresar pero al menos los que la mataron y que declararon sin ningún remordimiento que los tenía hasta la madre, están en la cárcel, no van hacer más daño”.