Mujer arruina una boda a la que no fue invitada en Florida

(NOTICIAS YA).- Una mujer del Condado Flagler fue arrestada luego de haber arruinado una boda, tras haberle servido un trago a su novio y luego le propinara un puño en el rostro a una mujer, según reportaron las autoridades.

VIDEO: Padre se suicida en Facebook durante la boda de su hija

Shelby McDowell, de 20 años, les dijo a los oficiales que su novio Darby Johns estaba asistiendo a una boda en el Hammock Beach Resorts en Palm Coast. Sin embargo, admitió a los oficiales que no fue invitada a la fiesta pero se presentó al lugar para espiar a su pareja Johns.

McDowell afirmó que vio a su novio bailando y besando a la víctima en la pista de baile. La mujer que fue agredida luego dijo que McDowell le arrojó una bebida a ella y a Johns, luego le dio un puño antes de correr al baño.

La mujer admitió que no fue invitada y fue a la boda para espiar a su novio.

Cuando estaban en el baño, McDowell afirmó que varias mujeres de honor sacaron a la agresora arrastrándola por los pies y comenzaron a golpearla. Los oficiales del centro turístico afirmaron que cuando el administrador del lugar llegó a romper la pelea, McDowell estaba encima de la víctima, golpeándola en la cara.

LEE: Amigos matan a un joven en un ritual de boda en China

Johns les dijo a los oficiales que McDowell no era su novia y que no había sido invitada a la boda. Además, afirmó que no besó a la víctima y que estaban caminando hacia la pista de baila cuando fueron atacados. McDowell fue arrestada tras ser acusada de agresión y luego fue transportada a la cárcel del Condado Flagler.