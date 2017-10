Sean Penn responsabiliza a Netflix si le pasa algo

(NOTICIAS YA).- Tras el reciente lanzamiento de “El Día que Conocí a ‘El Chapo’“, los abogados del actor Sean Penn, quien aparece en el documental, responsabilizan a la productora Netflix de lo que pudiese pasarle a su cliente.

De acuerdo con Vulture, los representantes del ganador del Óscar dijeron que el estudio “tendría sangre en sus manos si el filme es causa de daño físico”.

Penn ha sostenido una disputa contra los productores del documental, incluyendo la también actriz Kate del Castillo, pues cree que su vida corre peligro por lo revelado en la cinta. Sin embargo, uno de los realizadores, David Broome, asegura que el actor se puso a sí mismo en una situación de riesgo.

Los actores sostuvieron un encuentro con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, tras lo cual Penn escribió un artículo sobre este para la revista Rolling Stone.

“La historia de Kate es que ella no se enteró (sobre el artículo) hasta que ya estaban profundamente en la jungla y Sean le da la noticia justo ahí. Los puso a todos en situaciones potencialmente peligrosas. No sé por qué Sean no le dijo por adelantado”, dijo.

Broome añadió que tanto él como Netflix intentaron comunicarse con el actor y sus representantes, pero nunca obtuvieron respuesta. Luego, dos semanas antes del estreno, los agentes de Penn pidieron ver el documental, pues creían que en este se aseguraba que el artista trabajó junto al Departamento de Justicia para lograr la captura del líder del cártel de Sinaloa.

“Pero realmente lo que pienso es que Sean estaba preocupado de lucir como un imbécil. Hubo cosas que Kate dijo que pusieron su vida en riesgo y él se ve mal con base en esas cosas. ¿Respecto a Penn temiendo por su seguridad? Si Sean Penn está en peligro, no será por este documental”, remató Broome.