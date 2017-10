VIDEO: Padre se suicida en Facebook durante la boda de su hija

(NOTICIAS YA).- Un hombre transmitió su suicidio en vivo a través de Facebook tras anunciar su dramática decisión después de que su hija se casara sin pedirle permiso.

De acuerdo con Mirror, Ayhan Uzun inició una transmisión de Facebook desde su casa y, entre reacciones de asombro y tristeza, se disparó en la cabeza, a pesar de que sus seguidores le rogaban que no se quitara la vida.

“Este es mi testamento, y no quiero que aquellos que me pusieron en esta situación asistan a mi funeral”, dijo el hombre de 54 años, lanzando insultos a su familia y narrando cómo fue dejado fuera de los planes de matrimonio de su hija.

“Nadie me preguntó a mí. Nadie me trató como un hombre. No quiero que nadie atraviese por algo como lo que yo estoy pasando”, agregó, explicando que se enteró del compromiso de su hija por medio de una llamada telefónica.

“Algunos dirán que esto es un espectáculo… Más adelante pondré fin a mi vida con la pistola que tengo en mis manos”, anunció.

Tras dar su mensaje, Uzun se llevó el arma a la cabeza y dijo: ‘adiós, me voy, cuídense”, y jaló el gatillo después de contar hasta tres. El hombre cae inmediatamente al suelo, y la cámara también se viene abajo.