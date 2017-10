Los mejores disfraces virales para Halloween de 2017

(NOTICIAS YA).-Ya se acerca una de las mejores festividades del año, el día en que los sueños se hacen realidad y podemos hacernos pasar por quien en verdad siempre hemos querido ser: Halloween.

Las personas arrojan la casa por la ventana cuando se trata del día de brujas. Algunos decoran sus hogares con sofisticados temas de terror y escenarios de ultratumba, otros pasan meses confeccionando su traje más creativo para esta fecha.

Si eres de los que todavía no saben cómo disfrazarse, no te asustes. Este año ha sido muy noble con nosotros y nos ha dado material de sobra para conseguir un buen disfraz. Aquí van algunos.

Kate y el Chapo (y Sean Penn)

Si has seguido las noticias de las últimas semanas, sabrás que Kate del Castillo de nuevo forma parte de la escena escándalo pues su reciente serie y declaraciones sobre “la vez que conoció al Chapo” y su relación con Sean Penn, han dejado a muchos boquiabiertos.

El disfraz con la emblemática foto de la polémica triada es sencillo de copiar. Si son tres personas, el ensamble queda completo y perfecto:

La quinceañera Rubí (y su nuevo y sensual look “al natural”)

Recientemente te platicamos que la última aparición pública de la quinceañera viral favorita de todos, Rubí Ibarra, levantó sospechas de haber pasado por el bisturí, pues su voluptuosa figura no parece la de una niña de 16 años. Juzga por ti mismo y trata de igualar su look para halloween.

Deportado por Trump

Hace poco una jovencita causó furor en redes por un disfraz que hizo de ella siendo deportada por Donald Trump. Te preguntarás ¿cómo es posible hacer un disfraz así? Es más sencillo y creativo de lo que parece.

La Mad Pooper

¿La recuerdas? Es la ávida corredora de Colorado que aterrorizaba a los vecinos pues, durante sus rutas de atletismo, se detenía a hacer sus necesidades EN LOS JARDINES DE OTRAS PERSONAS. Esta mujer recibió el apodo de Mad Pooper (la defecadora maníaca) y su look también es fácil de imitar, lo entenderán solo conocedores.

El Eclipse de Sol

¿Qué, pensabas que el fenómeno astronómico del año no podría convertirse en un espectacular disfraz de halloween? Piensa otra vez, para todo hay mañas. Aunque qué tan elaborado y bonito se vea depende de ti, si tienes poco tiempo este disfraz puede ser una buena y graciosa opción.

El Muro

Otro polémico y políticamente cargado disfraz inspirado en los hechos de 2017, es el muro de la frontera de México y Estados Unidos.

Frida, la perrita (o cualquier perrito del año)

Sin duda la heroína del año fue la perrita Frida, quien tras el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, la valentía de ella y sus compañeros caninos, se robó el corazón no solo de los mexicanos, sino de todo el mundo. No será sencillo, pero si eres creativo lo lograrás. Unas gafas, guantes, chaleco y ropa del color indicado podrían ser suficientes.

O bien, otro can que se llevó 2017 es el perrito roba empanadas. Será más difícil disfrazarte de él, tal vez imposible, pero puedes ir cargando una empanada en la boca por todos lados y listo.

Eduardo Yáñez

Este será el mejor disfraz del año. Vestirte de Eduardo Yáñez durante su episodio iracundo de reciente fecha y que, a pesar de llevar poco de ser noticia se convirtió en un meme inmediato, de seguro te hará ganar concursos de halloween.

Es muy sencillo, trata de copiar lo más que puedas el look que Yáñez llevaba ese infame día, dile a todos que ellos no son ningún vínculo, exige que no te estén faltando al respeto y asegúrate de SIEMPRE posar igual en las fotos, así:

Por si tienes dudas, este es el atuendo de cuerpo completo que llevaba el buen Eddie antes del accidente.

Así que ahí lo tienes. ¿Se te ocurre algún otro disfraz inspirado en alguno de los acontecimientos más virales de 2017?