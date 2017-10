Mujer de 63 años lleva casi un año en centro de procesamiento de ICE

(NOTICIAS YA).- Berta Arias de 63 años y originaria de Honduras ha permanecido en un centro de detención de ICE por más de 10 meses esto tras ingresar a nuestra ciudad el pasado 18 de Noviembre en busca de asilo político.

“Yo me vine huyendo porque llegaron siguiendo a mi niña ellos (La pandilla MS) y como yo no se las di me dijeron que si no me iba me iban a quemar la casa o matarme.” Aseguró Arias.